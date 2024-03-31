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        Haberler Gündem Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir?

        Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir?

        Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Bilecik Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bilecik Belediyesini hangi parti kazandı ve Bilecik Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bilecik yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:11
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        Bilecik Belediye başkan adayları kimlerdir? Bilecik Belediyesi hangi partide? Bilecik Belediye başkanı kimdir?
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        Bilecik BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığını 16464 alınan oy ve %50.64 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Semih Şahin kazanmıştır.

        Bilecik Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Milliyetçi Hareket Partisi 2

        Bağımsız 2

        Adalet ve Kalkınma Partisi 2

        Cumhuriyet Halk Partisi 2

        Bilecik BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        GÖKSEL AYDIN - İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı YAPRAK ERDEM KUNT - HAKPAR Bilecik Belediye Başkan Adayı TAHİR KARAASLAN - HÜDAPAR Bilecik Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KORKMAN - MEMLEKET Bilecik Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YAMAN - AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı CAFER ARSLANBOĞA - YENİDEN REFAH Bilecik Belediye Başkan Adayı KEMAL BİGE - ZP Bilecik Belediye Başkan Adayı MELEK MIZRAK SUBAŞI - CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı GÜLŞEN YILDIZAN - MP Bilecik Belediye Başkan Adayı SERAP BAYRAKTUTAN - TKH Bilecik Belediye Başkan Adayı ENGİN MUSLU - BBP Bilecik Belediye Başkan Adayı DEVRİM SERİN - VATAN Bilecik Belediye Başkan Adayı ETHEM ERSÖZ - SP Bilecik Belediye Başkan Adayı SERKAN NAMLIOĞLU - DSP Bilecik Belediye Başkan Adayı BURÇİN ACAR - TİP Bilecik Belediye Başkan Adayı SELÇUK FİLOĞLU - BĞMSZ Bilecik Belediye Başkan Adayı ÖMER EGE - DEM Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı MEHMET ALTIN - BTP Bilecik Belediye Başkan Adayı KADİR EMRE - DEVA Bilecik Belediye Başkan Adayı

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