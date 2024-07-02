Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla attı | Son dakika haberleri

        Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla attı

        Bilecik'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan takla atarak tarlaya devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:13 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kontrolden çıkan araç takla attı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilecik Merkez istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Salim K. idaresindeki panelvan, sürücüsünün kontrolünden çıkıp savruldu.

        Takla atıp yol kenarındaki tarlaya giren araçtaki sürücü Salim K. ile yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #trafik kazası
        #Panelvan
        #bilecik
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Sokakta eşini döverken vatandaş geldi! Feci darp!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Şiddetli türbülans: Yolcu uçağı acil iniş yaptı!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Yüsra Binnaz Çimtay' paylaşımları yürek yaktı!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        Meksika'da çeteler arasında çatışma!
        "Kesinlikle ihanet yok"
        "Kesinlikle ihanet yok"
        Kabinede iki bakan değişti
        Kabinede iki bakan değişti
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        Toksik insanlara karşı gri taş metodu
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        İşte yeni Sağlık Bakanı
        Koca krizleri yönetti
        Koca krizleri yönetti
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Türkiye'de kötü de diğerlerinde iyi mi
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        Bu 5 meyveye bir de bu gözle bakın!
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        2 bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Yeni Çevre Bakanı Bakan Murat Kurum
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Bakan Özhaseki görevinden istifa etti
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        Kimlere dul ve yetim aylığı bağlanır?
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        "Arda'yı oynatmamak mümkün değil!"
        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı
        2010'dan beri en sıcak haziranı yaşadı
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Annesini öldüren üvey babasını öldürdü!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
        Habertürk Anasayfa