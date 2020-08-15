Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, köyde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonrasında Dereköy köyünde karantina tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Jandarma ekipleri önlem alırken görevli personel haricinde köye giriş-çıkışlar 14 günlüğüne yasaklandı.