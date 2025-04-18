Bilecik'te iki TIR çarpıştı
Bilecik'te 2 TIR'ın karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastanede tedaviye alındı
Bilecik-Bozüyük kara yolunun Bilecik yönünde seyreden İsmail Ç. idaresindeki boş kasa yüklü TIR, Kayıboyu Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde duran kil yüklü Ercan E'ye ait TIR'a arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Ercan E'nin TIR'ı yol kenarındaki rampaya devrildi, araçlardaki yüklerin bir kısmı etrafa saçıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü İsmail Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güzergahta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve malzemelerin temizlenmesiyle normale döndü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.