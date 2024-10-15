Bilecik'te 1.1 milyon adet fide dağıtılacak

REKLAM advertisement1

Bilecik'te "Marmara'nın Küçük Antalya'sı" diye tabir edilen Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerini içinde barındıran Sakarya Vadisi'nde yılda 45 milyon kök marul hasadı yapılıyor.

Bu verimi ve hasadı daha artırmak adına Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gölpazarı bağlı Küçükyenice Köyü'nde başlayacak olan 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtımı gerçekleştirilecek. Ardından dağıtımına diğer köylerde devame edilecek marul fideleri ile üretimde Türkiye pazarının 5'te 1'i hedefleniyor.