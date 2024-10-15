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        Haberler Gündem Güncel Bilecik'te 1.1 milyon adet fide dağıtılacak | Son dakika haberleri

        Bilecik'te 1.1 milyon adet marul fidesi dağıtılacak

        Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, köylerde çiftçilere 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:05
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        Bilecik'te 1.1 milyon adet fide dağıtılacak
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        Bilecik'te "Marmara'nın Küçük Antalya'sı" diye tabir edilen Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerini içinde barındıran Sakarya Vadisi'nde yılda 45 milyon kök marul hasadı yapılıyor.

        Bu verimi ve hasadı daha artırmak adına Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gölpazarı bağlı Küçükyenice Köyü'nde başlayacak olan 1 milyon 126 bin adet marul fidesi dağıtımı gerçekleştirilecek. Ardından dağıtımına diğer köylerde devame edilecek marul fideleri ile üretimde Türkiye pazarının 5'te 1'i hedefleniyor.

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        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #marul
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