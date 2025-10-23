Bilecik nerede? Bilecik hangi bölgede, komşu illeri neler?

BİLECİK NEREDE?

Bilecik, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda, Sakarya Nehri havzasında yer alır. Kuzeyinde Sakarya, doğusunda Bolu ve Eskişehir, batısında Bursa, güneyinde Kütahya illeriyle çevrilidir. Kuzey Marmara’nın geçiş noktasında bulunan şehir, hem Marmara’nın sanayi kültürünü hem İç Anadolu’nun sakin doğasını bir araya getirir. Coğrafi konumu itibarıyla Bilecik, tarih boyunca Anadolu’yu İstanbul’a bağlayan ticaret yolları üzerinde önemli bir yerleşim noktası olmuştur. Bugün de aynı özelliği korur; hem karayolu hem demiryolu bağlantıları sayesinde Marmara iç hatlarının kesişim noktasında yer alır.

BİLECİK HANGİ ŞEHİRDE?

Bilecik, kendi adını taşıyan Bilecik ilinin merkezidir. Yaklaşık 220 bin nüfusa sahip şehir, sekiz ilçeden oluşur. En bilinen ilçeleri arasında Bozüyük, Söğüt, Osmaneli ve Pazaryeri bulunur. Bilecik, tarih boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yeri olarak bilinir. Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi, 1299 yılında Söğüt’te bağımsızlığını ilan etmiş ve buradan yola çıkarak imparatorluğun temellerini atmıştır. Bu nedenle Söğüt, sadece Bilecik’in değil, tüm Türk tarihinin simgesel şehirlerinden biridir. Her yıl düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri, bu tarihî mirası yaşatır. Şehir merkezinde Şeyh Edebali Türbesi, Orhan Gazi Camii ve Saat Kulesi gibi yapılar, Osmanlı’nın ilk döneminden günümüze ulaşan önemli eserlerdir. Bu tarihî doku, Bilecik’in kimliğini oluşturan en güçlü unsurdur.

BİLECİK’E NASIL GİDİLİR? Bilecik’e ulaşım oldukça kolaydır. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa gibi büyük şehirlerden karayolu ve demiryolu ile doğrudan ulaşılabilir. Ankara-İstanbul hızlı tren hattı üzerinde yer alan Bilecik Garı, şehir ulaşımını oldukça kolaylaştırmıştır. Ayrıca Bursa ve Eskişehir’den yaklaşık bir saatlik yolculukla şehir merkezine ulaşmak mümkündür. BİLECİK’TE NELER YAPILIR? Şehrin en önemli simgelerinden biri Şeyh Edebali Türbesi’dir. Osmanlı’nın manevi kurucusu kabul edilen Edebali’nin türbesi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlar. Türbenin bulunduğu tepe, Bilecik şehir manzarasının da en güzel izlendiği noktalardan biridir. Söğüt ilçesi, Osmanlı tarihine ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir duraktır. Burada bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi, Türk tarihinin en saygıdeğer anıtlarından biridir. İlçede ayrıca Yörük kültürünü yansıtan küçük etnografya müzeleri ve geleneksel çadır alanları bulunur. Ayrıca Bilecik’in çevresindeki ormanlık alanlar, özellikle sonbaharda renk cümbüşüyle fotoğraf meraklıları için eşsiz manzaralar sunar. Yöresel mutfakta mercimekli mantı, büzme tatlısı, bozüyük köftesi ve Bilecik güveci öne çıkan lezzetlerdendir. Şehirdeki yerel pazarlar, hem taze ürünler hem de el işi seramik ve dokumalar açısından ziyaretçilerin ilgisini çeker. Bu yüzden bu küçük şehirde yemek turizmi de gelişmiştir.