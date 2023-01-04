Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 tutuklama

DHA

Bilecik merkezli 9 ilde, araç alım satımlarında farklı yöntemlerle yaklaşık 50 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, araç alım satımlarında farklı yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 2,5 aylık takibin ardından operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre; Bilecik'in yanı sıra İstanbul, Mersin, Adana, Van, Sakarya, Batman, Denizli ve Aydın'da eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 44 telefon, 39 sim kart, 24 açık hat, 32 banka kartı, 4 laptop, 6 USB bellek, 2 hafıza kartı, 5 bin 595 TL, 300 euro, çok sayıda tabanca, sentetik hap, 8 lüks marka saat, 5 altın kolye, 3 altın bileklik, gümüş yüzük ele geçirildi.

Yapılan incelemede şüphelilerin, araç alım satımları sırasında tarafları yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Bilecik'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından suç işleme amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

24 ZANLI TUTUKLANDI

Bilecik merkezli 9 ilde, araç-alım satımlarında farklı yöntemlerle yaklaşık 50 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilerek gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.