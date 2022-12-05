Bu ilçenin nüfusu 960...

AA'nın haberine göre ilçe merkezinde 499'u erkek, 461'i kadın 960 kişi ikamet ediyor. Kütüğü İnhisar olan kişilerin sayısı ise kayıtlarda 13 bin 82 olarak geçiyor.

Türkiye'nin merkez nüfusu en az ilçelerinden İnhisar'da 2021 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre köyler dahil 2 bin 183 kişi yaşıyor.

Özellikle 3 bin dekarda üretilen deve dişi nar, ilçenin en çok bilinen ürünü olarak öne çıkıyor. Yılda iki kez ürün alınabilen ilçede domates, biber, patlıcan, taze soğan, taze fasulye, salatalık, kabak, ıspanak, marul, maydanoz ve lahana gibi sebzeler üretiliyor.

İlçe merkezinde önceki yıllarda 2 bin 500'e yakın kişinin yaşadığını belirten Kepez, "İstihdam imkanımız olmadığı için yeni nesil gençler özellikle Eskişehir'i tercih ediyor. Bilecik 'in ilçesiyiz ama daha çok ilişkilerimiz Eskişehir'le" dedi.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, 2019 yılında göreve seçildiğinde 1350 olan ilçe merkezi nüfusunun yaklaşık üçte bir oranında azaldığını söyledi.

"Osmanlı mezarları mevcut, bunlar bizim geçmişe dönük kimlik taşları. Mezar taşlarını koruma altına alacağız. Günümüzden 16 bin yıl öncesine dayanan Gedikkaya Mağarası var. Harmanköy'de Osman Gazi'nin silah arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin türbesi var. Milli Savunma Bakanlığınca yapılan envanter güncelleme çalışmalarında 'Osmanlı Devleti'ne ait en eski eser' olarak kayıt altına alındığı açıklanan Mihal Gazi'ye ait bir kılıç olduğu ortaya çıktı. Bunlar bizim manevi dinamiklerimiz. Tabiat güzelliklerimizin başında Türkiye'de sayılı olan 3 kilometre uzunluğunda Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'mız var. Nüfusumuz az ama tarihi misyonu ve tabiat güzellikleriyle son yıllarda ilgi çekmeye başladı. Amacımız İnhisar'ı daha fazla tanıtmak. Tarihiyle doğasıyla ve tarımıyla adımızı duyurmaya çalışacağız."

Mikroklima özelliğinden dolayı ilçede birçok ürünün yetiştirildiğini belirten Kepez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kepez, nar denilince akla İnhisar'da yetişen deve dişi narın geldiğini, ulusal alanda tanıtmak amacıyla festivaller düzenlediklerini ve pazarlama konusunda farklı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İlçede Akdeniz ikliminin hakim olduğunu belirten Kepez, "Tarımsal alanda yıl boyunca seralar olmak üzere arazilerimizde üretim yapılıyor. Nüfusumuz az ama trafik sirkülasyonu çok fazla. Adapazarı, İstanbul, İzmit ve Ankara'ya meyve ve sebze ile maden kamyonları gidiyor." diye konuştu.

İNSANLAR BİRBİRİNE SAYGILI

Belediye Başkanı Kepez, bazı bakanlıklarda bürokrat hemşehrilerinin görev yaptığını, iş adamı Cemalettin Sarar ve Ampute Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Bülent Çetin'in İnhisarlı olduğunu belirtti.

Asayiş yönünden sıkıntılarının bulunmadığını, İnhisar'ın huzurlu bir ilçe olduğunu dile getiren Kepez, ilçede insanların birbirlerine saygılı olduğunu sözlerine ekledi.

İlçe halkından 82 yaşındaki Ali Çakır ise yıllardır marangozluk yaptığını söyledi. Eskiden pazar kurulan cuma günlerinde İnhisar'da adım atacak yer kalmadığını belirten Çakır, "Şu an nüfusumuz az ama çok mutluyuz. İlçedeki evlerin yüzde 80'inin kapılarını çerçevelerini ben yaptım." dedi.

68 yaşındaki Mehmet Solak da tarımla uğraştığını ve küçük yerde yaşamanın güzel olduğunu söyledi.