Bilecik, çöp sorunuyla karşı karşıya. Kentte çöp toplama işini yürüten BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi, Bilecik Belediyesi'nin kendilerine olan 6 milyonluk borcu ödemediğini gerekçe göstererek pazartesi günü itibariyle kentteki çöpü günde 1 kez toplama kararı aldı.

BİOSUN Bilecik Katı Atık Entegre Tesisi yetkililerinin belediyeye ilettiği karar yazısında şu ifadeler yer aldı:

"İmtiyaz sözleşmesi ve eki teknik şartname gereğince Bilecik merkezin katı atıkların günde sadece 1 kez alınması gerekmektedir. Bugüne kadar imtiyaz sözleşmesi ve teknik şartnamede olmamasına rağmen katı atıklar şirketimizce birden fazla alınmıştır. Ancak Bilecik Belediyesi'nce şirketimize olan 6 milyon TL borcun ödenmemesi sebebiyle 25 Kasım 2024 tarihinden itibaren imtiyaz sözleşmesine uygun olarak günde sadece 1 kez katı atıklar toplanıp taşınacaktır."