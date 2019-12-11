Bıldırcın dolmasının tarifi ve yapılışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Osmanlı mutfağına ait olan bıldırcın dolması lezzeti ile herkes tarafından çok beğeniliyor. Peki bıldırcın dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi...

BILDIRCIN DOLMASI MALZEMELERİ

8 adet bıldırcın

2 adet ince kıyılmış kuru soğan

1 çay bardağı kabukları soyulmuş badem

2 su bardağı pirinç (ılık suda bekletilmiş, süzülmüş)

Yeterince tuz ve karabiber

1 çay kaşığı tarçın

1 çorba kaşığı nar ekşisi

2 çorba kaşığı kuru üzüm

3 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

BILDIRCIN DOLMASI YAPILIŞI

Tencereye koyduğumuz kayın içine soğanları atın ve pembeleşene kadar bekleyin. Ardından içine pirinç, tuz, karabiber, tarçın, üzüm ve bademi koyup sıcak su ilave edin. Pirinç suyunu çekince nar ekşisi ve bal ekleyin. Diğer tarafta 2 kaşık tereyağında bıldırcınları parçalamadan ve derisini zedelemeden arkalı kızartıp fırın tepsisine koyun. Bıldırcının içini yaptığınız pilav ile doldurun ve kürdan yardımı ile ağzını kapatın. Fırında veya tencerede 1 su bardağı sıcak su ilave edip bıldırcın yumuşayıncaya kadar pişirin. Daha sonra domates, nane ve soğan ile süsleyin.