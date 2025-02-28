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        Haberler Dünya Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetinden Şam'a ziyaret: Emevi Camii'nde namaz kıldılar | Dış Haberler

        Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetinden Şam'a ziyaret: Emevi Camii'nde namaz kıldılar

        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Bilal Erdoğan, Emevi Camii'nde namaz kılmasının ardından Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:49
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        Bilal Erdoğan Emevi Camii'nde namaz kıldı
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        İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yer aldığı heyetle; Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

        Bilal Erdoğan, Emevi Camii'nde namaz kıldı.

        Heyet, Suriye'nin başkentinde ilk olarak Şam Valiliği'ni ziyaret ederek, Şam Valisi Mahir Mervan ile görüştü.

        Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arzusu olan bu ziyaretin Suriye'deki gelişmelere verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

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        Suriye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, "Her alanda ne tecrübemiz varsa Suriyeli kardeşlerimizin hizmetine sunmaya hazırız." dedi.

        Erdoğan, Suriye'nin önemli bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, bu süreçte eğitim başta olmak üzere birçok alanda Şam'a destek olmaya hazır olduklarının altını çizdi.

        Bilal Erdoğan, Suriye'de Osmanlı eserlerinin aslına uygun ve emin ellerde restore edilmesinin önemine de dikkati çekti.

        ÖNCE NAMAZ, SONRA ŞARA İLE GÖRÜŞME

        Tarihi Emevi Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Halk Sarayı'na geçen heyet, Cumhurbaşkanı Şara'nın konuğu oldu.

        Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        "KARDEŞLİĞİMİZ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, "Komşuya, kardeşe gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.

        Mustafa Varank, Türkiye'nin Suriye halkına verdiği desteğin altını çizerek, "İnşallah önümüzdeki süreç inşa süreci olacak. Bu süreçte Suriye'nin yanında olacağız." diye konuştu.

        Varank, en kısa zamanda Vali Mervan'ı Türkiye'de ağırlamak istediklerini belirtti.

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        "DEVRİK BAAS REJİMİ GERİDE YIKIM BIRAKTI"

        Vali Mervan da ziyaretten dolayı Türk heyetine teşekkür ederek, karşılaştıkları zorlukları anlattı.

        Mervan, devrik Baas rejiminin geride yıkım bıraktığını, altyapı, insanlar kaynakları, belediye hizmetleri ve lojistik başta olmak üzere bir birçok alanda eksik ve sıkıntıların olduğunu söyledi.

        Rejim döneminde Osmanlı eserlerinin korunmadığını belirten Mervan, "Kültürel açıdan da medeniyetlerin mirasının korunmasında da gerileme var." diye konuştu.

        Vali Mervan, bu eksiklerin giderilmesi için taraflar arasındaki ortak çalışma gruplarının önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin belediye hizmetlerindeki deneyimlerinden yaralanmaya hazırız. Türkiye, bu alanda dünyada önde gelen ülkelerden. Gaziantep Belediyesi ile çalışma grupları oluşturmak istiyoruz." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de çalışma grupları oluşturulması konusuna hazır olduklarını belirtti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şam arasında kardeşlik protokolü çalışmaları başlatıldı. İşbirliği çerçevesinde altyapı ve üstyapı teknik destek paylaşımları yapılacak.

        Valilik ziyareti, karşılık hediye takdimiyle sona erdi.

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