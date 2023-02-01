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Bige Önal 33 oldu! - Magazin haberleri

Bige Önal 33 oldu!

Oyuncu Bige Önal, 33'üncü yaşını kutladı. Önal, "Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma" dedi

Giriş: 01.02.2023 - 13:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bige Önal, 33'üncü yaşına girdi. Ünlü oyuncunun yeni yaşını sevenleri ve dostları kutladı. Önal, doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti.

  • Önal, "Hayatın değerini bilmek için an’larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek… Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma. Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl" dedi.

    Önal, geçtiğimiz haftalarda 7 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Aras Bulut İynemli'den ayrılmıştı. Önal biten ilişkisi hakkında, "Ayrıldık, hassas bir dönemdeyiz. Her zaman benim için çok önemli birisi. Ama olmadı, anlaşamadık" demişti.

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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