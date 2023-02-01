Önal, "Hayatın değerini bilmek için an’larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek… Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma. Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl" dedi.

Önal, geçtiğimiz haftalarda 7 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Aras Bulut İynemli'den ayrılmıştı. Önal biten ilişkisi hakkında, "Ayrıldık, hassas bir dönemdeyiz. Her zaman benim için çok önemli birisi. Ama olmadı, anlaşamadık" demişti.