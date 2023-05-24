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Bigadiç'te 65 derece sıcaklığa sahip termal su çıkarıldı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 65 derece sıcaklığa sahip jeotermal su bulundu

Giriş: 24.05.2023 - 19:01 | Güncelleme: ABONE OL
Bigadiç'te 65 derece sıcaklıkta termal su çıkarıldı
AA

Balıkesir'in Bigadiç ilçesindeki 1071 dönümlük Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin 3 bin dekarlık höyük bölümünde kurulacak Bigadiç Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuyu açma çalışmalarında sonuç alındı.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bigadiç Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda 65 derece sıcaklıkta saniyede 30 litre termal suya ulaşıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, yaptığı açıklamada, termal suyun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti: "Biz ilçemizin sadece bugününü değil, 45-50 yıl sonrasını düşünüyoruz. Her geçen gün hedeflerine ulaşan bir ilçe konumuna geldik. Bir yandan devam eden projeleri tamamlarken, diğer yandan yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda durmadan, dinlenmeden çalışıyor, liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde doğru adımlarla yola devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Balıkesir Valisi Sayın Hasan Şıldak ve emeği geçenlerden Allah razı olsun."

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