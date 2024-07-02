Biga'da inşaatta sıcak su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

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Çanakkale'deki olay, saat 13.00 sıralarında Karabiga beldesi Ulucami Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan sıcak su kazanı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaatta çalışan Hatice Öksüz'ün patlamada hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralı, Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama nedeniyle şantiye şefi ile 2 kişi gözaltına alındı.