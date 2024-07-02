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        Haberler Gündem 3. Sayfa Biga'da inşaatta sıcak su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Biga'da inşaatta sıcak su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı

        Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde bir inşaatta sıcak su kazanı patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:54 Güncelleme: 02.07.2024 - 19:00
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        Sıcak su kazanı patladı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Çanakkale'deki olay, saat 13.00 sıralarında Karabiga beldesi Ulucami Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta bulunan sıcak su kazanı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaatta çalışan Hatice Öksüz'ün patlamada hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralı, Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama nedeniyle şantiye şefi ile 2 kişi gözaltına alındı.

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