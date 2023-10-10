Biden yönetimi İran'a nasıl bakıyor

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Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar aktardı.

Ali Çınar'ın aktardığına göre:

ABD'den İsrail'e koşulsuz destek gelmeye devam ediyor. Pentagon'dan yeni bir açıklamada şu anda donanma gemilerinin bölgeye gelmek üzere olduğunu söyledi. Sadece Hamas değil İran ve Hizbullah'ı caydırmak için de bölgede güçlü bir Amerikan varlığının olacağının altı çizildi. Hava savunma füzeleriyle ilgili ciddi bir sevkiyatın olduğunu belirtmek de fayda var. Biden kamuoyuna ikinci açıklaması olacak. İsrail'e itidal çağrısı yapması beklenmiyor. Şu anda Hamas'la ilgili ciddi hava saldırıları devam ediyor. Biden İsrail'e yardıma devam edeceğiz demesi bekleniyor. Amerikalı rehinelerle ilgili bazı açıklamalar yapması bekleniyor. Blinken'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Bölgedeki dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri devam ediyor. Şu andaki durum; ABD'den tam desteğin devam edeceği. ABD kongresinde son gelişmelerle ilgili brifingler var. Biden yönetimi sürekli kongre üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor. Kongre üyeleri İran konusunda bazı adımların atılmasını istiyor. Biden yönetimi çok sert açıklama yapmasa da İran'ın bu saldırılarda suç ortağı olduğunun altı çiziliyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.