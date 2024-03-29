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        Haberler Dünya Biden ve eski ABD başkanlarının katılacağı etkinlik bölgesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

        Biden ve eski ABD başkanlarının katılacağı etkinlik bölgesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

        New York'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski Demokrat başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton'la birlikte katılacağı seçim kampanyası için ender görülen güvenlik tedbirlerine başvuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 01:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 01:48
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        Başkan Biden, Obama ve Clinton bir arada
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        Biden'ın, Manhattan'ın merkezindeki ünlü gösteri merkezi Radio Citty Music Hall binasında katılacağı bağış etkinliği için etraftaki sokaklar trafiğe kapatılırken, New York Polis Teşkilatı (NYPD) tarafından 20 kum dolu kamyon da etkinliğin yapılacağı binanın çevresine konuşlandırıldı.

        ABD Başkanı Biden'ın, Obama ve Clinton'la birlikte katılacağı etkinlikte ayrıca, First Lady Jill Biden, Queen Latifah, Aktör Mindy Kaling, Ben Platt, Lea Michele ve Cynthia Erivo gibi bir çok ünlü ismin de yer alacağı belirtildi.

        Demokrat Parti'den bir yetkilinin ABD medyasına yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı kampanya etkinliğinde, 2024 başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den ikinci defa aday olan Biden için 25 milyon dolar bağış toplanmasının hedeflendiği bildirildi.

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        En ucuz biletin 250 dolara satıldığı kampanya gecesine katılmak için zengin bağışçılar, Biden, Clinton ve Obama ile aynı fotoğraf karesinde yer almak için 100 bin, Biden'la özel bir resepsiyona katılmak için 250 bin ve görüşme hakkına sahip olmak için 500 bin dolar ödeyecek.

        Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için, şubat ayı itibarıyla Biden 155 milyon dolar nakit yardım toplarken, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump henüz 37 milyon dolara ulaşmış durumda.

        Biden New York'a Obama ile birlikte geldi

        2024 ABD başkanlık yarışı çerçevesinde, New York'ta ön seçim için oylamaların yapıldığı dönemde New York'ta büyük bir bağış kampanyası düzenleyen ABD Başkanı Biden'ın özel uçağı Air Force One, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi ve Biden'ın merdivenlerden eski Demokrat Başkan Barack Obama ile birlikte indiği görüldü.

        Bir diğer eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın ise Biden'la saatler sonra Radio City Music Hall'deki etkinlikte buluşarak destek vereceği belirtildi.

        Biden'ın New York'ta ön seçimler devam ederken yapacağı ziyareti öğrenen bazı sivil toplum örgütleri ise Başkan'ın İsrail politikasını eleştirmek için etkinlik alanında protesto düzenleyeceklerini günler öncesinden ilan etmişti.

        Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki sivilleri bombalamasını ve ABD'nin bölgede yapılacak ateşkese destek vermemesine tepki gösteren çoğu Demokrat Partili sivil aktivist, New Yorkluları ön seçimlerde boş oy kullanmaya çağırıyor.

        Öte yandan, eski ABD Başkanı Trump'ın da bu akşam New York'un Queens kentinde hayatını kaybeden bir polis memurunun cenaze törenine katılması bekleniyor.

        Aynı gece 4 ABD başkanını ağırlayacak olan New York trafiğinde, ilerleyen saatlerde ciddi yoğunluk yaşanacağı tahmin ediliyor.

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