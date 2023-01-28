Elon Musk Beyaz Saray'da

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Musk'ın, Biden'ın temiz enerjiyle ilgilenen kıdemli danışmanı Podesta ve altyapı çalışmaları koordinatörü kıdemli danışmanı Landrieu ile bir araya geldiğini duyurdu.

Musk ile danışmanların, enflasyonu düşürme ve altyapı yasası kapsamında elektrikli araçların rolü ve yakıtlardan ziyade elektrik kullanımının artırılması konularını ele aldığını kaydeden Jean-Pierre, görüşmenin Biden'ın altyapı çalışmaları ve ekonomiyi ne kadar ciddiye aldığını gösterdiğini aktardı.

BIDEN İLE MUSK GERGİNLİĞİ

ABD Başkanı Joe Biden ile dünyanın en zengin ismi olan Elon Musk gerek sosyal medya gerek ise basın toplantılarında sürekli olarak atışıyorlar.

Musk Mayıs ayında "Biden'ın hatası, ülkeyi dönüştürmek için seçildiğini düşünmesi ama aslında herkesin daha az drama için onu seçmesi. 2024'te daha az bölücü bir aday daha iyi olacak ancak yine de Trump'ın Twitter'a geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Biden ise Haziran ayında Musk'ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında "Kötü hislerim var" açıklamasına yanıt vermiş ve "Kendisine Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum" demişti.

Temmuz ayında ise ABD Başkanı Biden, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için promptera yazılan "cümlenin sonunu tekrar oku" şeklindeki notları da okumuştu. Biden'ın bu gafı ABD basınında gündem olmuştu. Aylardır Başkan ile halk arasında didişen Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, Biden'ın bu gafını da es geçmemiş ve "Prompter'ı kim kontrol ediyorsa gerçek Başkan odur" yorumunda bulunmuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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