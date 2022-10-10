ABD Rusya'nın Kiev'e saldırısını kınadı

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınayarak "bu saldırıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün Kiev dahil Ukrayna'nın birçok yerine yaptığı füze saldırılarını esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırılarda sivillerin yaralandığına, yaşamını kaybettiğine ve askeri olmayan hedeflerin yerle bir edildiğine işaret eden Biden, "Bu saldırılar, Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha göstermiştir." görüşünü paylaştı.

Biden, saldırılarda yaşamını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara da acil şifa dilerken Ukrayna'nın sonuna kadar yanında durma, Rusya'ya da yaptırım uygulama taahhüdünü bir kez daha yineledi.

Açıklamasının sonunda Biden, "Bir kez daha Rusya'yı, bu gereksiz savaşa bir an önce son vermeye ve askerlerini Ukrayna'dan çekmeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurmuştu.

RUSYA'NIN KIEV SALDIRISI

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve birkaç şehrinde bugün sabah ve öğle saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu, Kiev'de çok sayıda binadan duman yükseldiği belirtildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı patlamalar sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar" dedi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ise "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.