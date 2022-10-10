Kiev'de büyük bir patlama oldu

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, sabah saatlerinde Kiev'de birden fazla kez patlama sesi duyuldu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Kiev'de bulunan Alman konsolosluk binasının Rus ordusunun saldırıları nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ise "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü 64 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Kentte arka arkaya patlamalar olduğu, çok sayıda binadan duman yükseldiği belirtildi.

ZELENSKİY'NİN OFİSİNİN YAKINLARINDA PATLAMA

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Kiev'e atılan roketlerden birinin Vladimirskaya Caddesi'ndeki Mikhail Grushevsky anıtının yakınına düştüğünü, bu bölgenin Ukrayna güvenlik servislerine ev sahipliği yaptığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisinin de bu bölge yakınlarında olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Başkentin tüm sakinlerine sesleniyorum: Barınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa, bugün şehre gitmeyin. Ayrıca banliyö sakinlerinden de bugün başkente gitmemelerini rica ediyorum" dedi.