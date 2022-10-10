Kiev'de büyük bir patlama oldu

Ukrayna'da sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiği bildirildi. Odessa Askeri Yönetim Başkanı Vitaly Kim, "Odessa'da patlamalar duyuldu, ön bilgilere göre hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.
KİEV'DE PEŞ PEŞE PATLAMALAR
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Kentte arka arkaya patlamalar olduğu, çok sayıda binadan duman yükseldiği belirtildi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğünü 64 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler" dedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ise "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
ALMANYA'NIN BAŞKONSOLOSLUK BİNASI ZARAR GÖRDÜ
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Kiev'de bulunan Alman konsolosluk binasının Rus ordusunun saldırıları nedeniyle zarar gördüğünü ifade etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği haberine göre, sabah saatlerinde Kiev'de birden fazla kez patlama sesi duyuldu.
ZELENSKİY'NİN OFİSİNİN YAKINLARINDA PATLAMA
Ukrayna İçişleri Bakanlığı ise Kiev'e atılan roketlerden birinin Vladimirskaya Caddesi'ndeki Mikhail Grushevsky anıtının yakınına düştüğünü, bu bölgenin Ukrayna güvenlik servislerine ev sahipliği yaptığını ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisinin de bu bölge yakınlarında olduğunu ifade etti.
Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada "Başkentin tüm sakinlerine sesleniyorum: Barınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa, bugün şehre gitmeyin. Ayrıca banliyö sakinlerinden de bugün başkente gitmemelerini rica ediyorum" dedi.
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, kent merkezindeki, Şevçenkivsk semtinde meydana gelen patlamalardan birini paylaştı. Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra." ifadelerine yer verdi.
Kiev Belediye Başkanı Klitschko da, başkentte çok sayıda patlama meydana geldiğini doğruladı.
Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Kiev çevresinde en az dört patlama sesinin duyulduğu belirtildi. Şehir merkezinde bir noktadan dumanların yükseldiği bildirildi.
PATLAMA ANI KAMERALARA YANSIDI
BBC Kiev muhabiri Hugo Bachega, canlı yayındayken yaşanan patlama kameralara yansıdı
KERÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ PATLAMA
Diğer yandan Kiev'de meydana gelen patlamanın cumartesi günü Kerç Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından gelmesi dikkati çekti.
Rusya ile 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım arasında yer alan Kerç Köprüsü'nde, dün bir kamyondaki patlama sonucu yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıkmış, köprüde hasar oluşmuştu. Patlamada, 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıklamıştı.
Putin'in 2018’de resmi açılışını yaptığı ve "Kırım" ismiyle de anılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını belirtti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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