Biden'ın Avrupa çıkarması bu hafta

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta Washington DC'den yola çıkarak, 24 Mart'ta Avrupa'da üç önemli toplantıya katılacak.

Avrupa Birliği Konseyi, NATO Olağanüstü Liderler zirvesi ve G7 liderleri ile toplantılar gerçekleştirecek olan Biden'ın ana gündem maddesi Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali ve bu konuda atılacak yeni adımların ele alınması olacağı bildirildi. Görüşmelerde özellikle ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin ortak aldığı yaptırım kararlarının devamının gelip gelmeyeceğinin tartışılacağı belirtilirken, NATO zirvesinde, NATO'nun Doğu bloğu ve Baltık ülkelerinin askeri anlamda güçlendirilmesi bekleniyor.

ABD'nin tamamı Doğu bloğu ülkelerinde olmak üzere Avrupa'da toplam 14 bin askeri bulunuyor. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden'ın 24 Mart Perşembe günkü toplantıları için "Çok uzun bir gün olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Psaki ayrıca "O oradayken amacı, Avrupalı mevkidaşları ile yüz yüze görüşmek ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde çatışmanın bu noktasında nerede olduğumuzu konuşmak, değerlendirmek. Bugüne kadar Avrupalı müttefiklerimiz ile inanılmaz derecede uyumluyuz. Bu tesadüfen olmaz. Başkan, yüz yüze diplomasiye çok inanıyor. Yani tam olarak bunu yapmak için bir fırsat" dedi

UKRAYNA'YA GİTMEYECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, pazar günü yaptığı açıklamada Başkan Biden'ın Ukrayna'ya gitme konusunda bir planı olmadığını açıkladı.

Psaki bu konuda şunları söyledi;

"Avrupa gezisinin detayları bugün daha sonra açıklanacak. Gezi, Ukrayna halkını desteklemek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgaline karşı dünyayı bir araya getirmeye devam etmeye odaklanacak. Ancak Ukrayna'ya seyahat etme planı yok."

Geçen hafta Başkan Biden'ın 1,5 trilyon dolarlık hükümet harcama önleminin bir parçası olarak Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık ek askeri ve insani yardım sağlayan bir yasa tasarısını imzalamadan kısa bir süre önce seyahatini duyurdu. Başkan Biden'ın bu gezisi, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in doğu kanat NATO ülkelerine yaptığı ziyaretin ardından olacak.

BIDEN POLONYA'YA GİDECEK

Biden, cumartesi günü Polonya'ya giderek, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile toplantı yaptıktan sonra Washington'a dönecek. Biden'ın, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız ve sebepsiz savaşının yarattığı insani krize nasıl yanıt vereceğini Polonya'da dile getirmesi bekleniyor.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau yaptığı açıklamada, Biden'ın Avrupa'ya geldiğinde Polonya'yı ziyaret etmesinin "çok muhtemel" olduğunu söylemişti. Birleşmiş Milletler'e göre, savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 2 milyon Ukraynalı Polonya'ya kaçtı.

BIDEN YÖNETİMİNDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Biden yönetimi, Türkiye'nin diplomatik çabaları için teşekkür etti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin Ukrayna ve Rus liderlerini bir araya getirme girişiminden dolayı memnuniyetini belirtirken, "NATO müttefiki, Rusya'ya karşı ortak koordinasyon içinde olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda, ABD Savunma Bakanı Austin ise, Türk mevkidaşı Akar ile Brüksel'de geçen hafta yüz yüze görüşmüştü.

BIDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ BEKLENMİYOR

24 Mart'ta NATO Liderler Zirvesinde, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir görüşmesi beklenmiyor, yüz yüze bir görüşmenin 29-30 Haziran'da İspanya'da yapılacak NATO 2022 Liderler Zirvesinde olması muhtemel.