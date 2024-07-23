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        Haberler Dünya Amerika Biden ile Netanyahu'nun 25 Temmuz'da görüşmesi bekleniyor | Dış Haberler

        Biden ile Netanyahu'nun 25 Temmuz'da görüşmesi bekleniyor

        Kovid-19'a yakalandığı günden bu yana Delaware eyaletinde dinlenen ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 05:25 Güncelleme: 23.07.2024 - 05:27
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        Biden ile Netanyahu'nun 25 Temmuz'da görüşmesi bekleniyor
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        Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, kamuoyunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilen Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

        ABD'li yetkili, Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.

        İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.

        Öte yandan Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalandığı 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'deki evinde izole şekilde dinlenen Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

        İsrail ve ABD medyasına yansıyan haberlerde, 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'de bulunan Biden'ın, hastalığı nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyebileceği iddiaları yer almıştı.

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        BIDEN: GAZZE'DEKİ SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

        ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrailliler ve Filistinlilerle yakın şekilde çalışmaya devam edeceği" sözünü verdi.

        Başkanlık yarışından çekilen ve yerine Kamala Harris'i aday gösteren ABD Başkanı Biden, Harris'in Delaware'de düzenlediği seçim toplantısına telefonla katıldı.

        Harris'e desteğini yineleyen Biden, burada Orta Doğu ve Gazze'deki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

        Biden, "Gazze'deki savaşı nasıl sona erdirip Orta Doğu'da barışa ulaşabileceğimiz ve tüm esirlerin eve dönmesini nasıl sağlayabileceğimiz konusunda İsrailliler ve Filistinlilerle yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #Kovid-19
        #Son dakika haberler
        #Netanyahu
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