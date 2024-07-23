Biden ile Netanyahu'nun 25 Temmuz'da görüşmesi bekleniyor

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, kamuoyunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak edilen Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

ABD'li yetkili, Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.

İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalandığı 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'deki evinde izole şekilde dinlenen Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

İsrail ve ABD medyasına yansıyan haberlerde, 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'de bulunan Biden'ın, hastalığı nedeniyle Netanyahu ile görüşmeyebileceği iddiaları yer almıştı.

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BIDEN: GAZZE'DEKİ SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM

ABD Başkanı Joe Biden, "Gazze'deki savaşı sona erdirmek için İsrailliler ve Filistinlilerle yakın şekilde çalışmaya devam edeceği" sözünü verdi.

Başkanlık yarışından çekilen ve yerine Kamala Harris'i aday gösteren ABD Başkanı Biden, Harris'in Delaware'de düzenlediği seçim toplantısına telefonla katıldı.

Harris'e desteğini yineleyen Biden, burada Orta Doğu ve Gazze'deki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.