Biden, Hint-Pasifik'te ABD-Japonya ittifakı doğrultusunda politikalar sürdürecek

Diplomasi ve uluslararası ilişkiler uzmanları, AA muhabirine, ocakta ABD Başkanlığı görevini teslim alacak Biden'ın, Tokyo-Washington ilişkilerine bakışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Japonya’nın Eski Washington Büyükelçisi Fujisaki İçiro, ikili ilişkilere yönelik "Biden'in yeni bir anlayışa ihtiyacı yok." ifadesini kullanarak, Çin'in bölgesel çevreleme politikaları ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri karşısında, ABD ile güvenlik ittifakındaki ülkesinin pozisyonunu vurguladı.
Pekin ve Pyongyang'ın "yayılmacı" tehditlerine karşı Fujisaki, "Japonya, soğukkanlı ve dirençli kalmalı. Ne kuvvete ne de oldubittilere değil, kurallara bağlı olmalıyız. ABD ile yürüyeceğiz." dedi.
Fujisaki, Abe Şinzo'dan görevi eylülde teslim alan Başbakan Suga Yoşihide'nin kabinesinin, Biden'ın yakın çalışma ekibinden birçoğunu tanıdıklarını aktardı.
Ülkesinin, yeni ABD yönetimine iyimser tutum beslediğine işaret eden Fujisaki, "Biden yönetiminin politikası 'Önce Amerika' değil. Müttefiklerine saygı besliyorlar ve biz de ortak değerleri paylaşıyoruz. Çok taraflı dünyaya geri döndüklerinde, Biden yönetimini memnuniyetle karşılarız." diye konuştu.
Fujisaki, ilişkilerde çözülmeyi bekleyen Japonya’da bulunan ABD üslerinin Tokyo hükümetine maliyet yükünün durumu ve ikili ticaret hacminin Japonya aleyhine seyrinin yönünün değiştirilmesi gibi konuların müzakerelerinin sürdürüleceğini kaydetti.
- ABD-Japonya ittifakı
Sasakawa Barış Vakfı (SPF) Uluslararası Barış ve Güvenlik Bölümü Kıdemli Uzmanı Watanabe Tsuneo, Çin tehditlerine karşı ABD Başkanı Donald Trump ile Abe arasındaki ilişkilerin kimyasına dikkati çekerek, "(ABD-Japonya ittifakı) Bu kimya, son zamanda bu bağlılığa katkı sundu." dedi.
Watanabe, Suga'nın bu ay telefonda tebrik ettiği Biden'dan, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik tehditlerin ittifak kapsamında değerlendirileceğine ilişkin taahhüt aldığı" iddialarına ilişkin "Böylelikle Japon halkının içi rahatladı." dedi.
Tokyo hükümetinin, Çin’in Japonya’daki ABD ve Japon üslerini hedef alabilecek, kısa ve orta menzilli füze konuşlandırmasını göz önünde bulundurması gerektiğini belirten Watanabe, "caydırıcılığa" dikkati çekti.
Watanabe, "Tokyo-Washington ilişkilerinde füze savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini sağlayabilmek şimdiki önemli adım. Bu adım, Kuzey Kore’nin füze geliştirmesine yönelik de etkisini hissettirecektir." dedi.
- Geniş koalisyon arayışı
Tokyo'daki Tama Üniversitesi Kural Koyucu Stratejiler Merkezi (CRS) Müdür Yardımcısı Brad Glosserman, ikili güvenlik ittifakın önemine ve vizyonuna işaret ederek, bunun ABD'den önce Japonya'nın farkında olduğunu söyledi.
Çin'e karşı geliştirilen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya ittifakının (Quad) ekim başındaki Tokyo Zirvesi'ni anımsatan Glosserman, daha güvenli ve zengin bir dünya inşası için ABD'nin partner arayışında olduğunu kaydetti.
Glosserman, şunları kaydetti:
"Bölgesel düzen açısından ABD de Quad ittifakı da geniş koalisyon arayışını sürdürecek. Nükleer silahsızlanma taahhütlerini tescil etmek adına ABD'nin, Kuzey Kore'ye baskı uygulamayı sürdüreceğine inanıyorum. Ancak Kuzey Kore'nin mühimmat durumuna bakıldığında ise bu biraz zor. Yapıcı diplomasi gerekiyor."
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