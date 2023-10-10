Biden: Hamas saldırılarında en az 14 ABD’li öldü

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Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Biden, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik saldırılarında 1000'den fazla kişinin "katledildiğini" söyleyen Biden, ölenler arasında en az 14 ABD vatandaşının olduğunu bildirdi.

Biden, Hamas'ı "varoluş amacı Yahudileri öldürmek olan terör örgütü" şeklinde tanımladı. ABD Başkanı, "bebeklerin ve barışı kutlamak için müzik festivaline katılan gençlerin öldürüldüğü, kadınların da tecavüze ve saldırıya uğrayıp ganimet olarak sergilendiği" yönünde haberler olduğunu iddia etti.

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"Hamas'ın vahşeti, kana susamışlığı DEAŞ'ın en büyük saldırılarını akla getiriyor" diyen Biden, İsrail'in yanında olduklarını ve bu kapsamda destek vereceklerini bir kez daha vurguladı.

Biden, "Hamas'ın Filistinlilerin itibarı ve kendi kaderini tayin hakkını savunmadığını" ileri sürerek, Hamas'ın Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

"Teröristlerin" bilerek sivilleri hedef aldığını kaydeden Biden, "Biz savaş hukukunu savunuyoruz. Bu önemli. Arada fark var." dedi.

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REHİNELER ARASINDA ABD'LİLER DE VAR

Biden, ekibinin İsrail'in yanı sıra dünya genelindeki müttefikleriyle temas halinde olduğunu belirterek, Demir Kubbe'nin ikmali için ek mühimmat ve ekipman dahil askeri yardıma hız verdiklerini kaydetti.

Bu süreçte yönetiminin, Kongre ile de yakın istişarelerde bulunduğunu aktaran Biden, "kritik ortakların ulusal güvenlik gereksinimlerini finanse etmek için" acil eyleme geçmeleri çağrısında bulunacağını bildirdi. Biden, bunun siyasetle değil, "dünyanın ve ABD'nin güvenliği" ile ilgili bir mesele olduğu mesajını verdi.

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Biden, Hamas'ın rehin aldığı kişiler arasında Amerikan vatandaşlarının da olduğunu belirterek,

ABD'nin caydırıcılığını artırmak için bölgedeki askeri pozisyonunu güçlendirdiğini söyleyen Biden, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerini Doğu Akdeniz'e yönlendirdiklerini hatırlattı.

Biden, bu kapsamda gerektiğinde ilave askeri destek sunmaya hazır oldukları mesajını verdi.

"KİMSE BU DURUMDAN İSTİFA ETMESİN"

ABD Başkanı, "Tekrar söyleyeyim, bu durumdan istifade etmeye çalışan herhangi bir ülke, herhangi bir örgüt, herhangi bir kimseye tek bir sözüm var: Yapmayın." şeklinde konuştu.

Diğer yandan ülkesinde nefrete yer olmadığını savunan Biden, ABD'de ne Yahudilere ne de Müslümanlara karşı nefrete yer olmadığını söyledi.

Biden, sözlerini, "Hiç şüpheniz olmasın. ABD, İsrail'in arkasındadır. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Yahudi ve demokratik İsrail devletinin kendisini savunabilmesini sağlayacağız. Bu kadar basit." diyerek tamamladı.

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NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

Biden, konuşmasından önce X sosyal medya hesabından, yardımcısı Kamala Haris ile birlikte İsrail'deki gelişmelere ilişkin durum güncellemesi almak ve sonraki adımları yönlendirmek için üst düzey ekibiyle Beyaz Saray Durum Odası'nda gerçekleştirdiği toplantının fotoğrafını paylaşmıştı.

ABD Başkanı, toplantıda İsrail'e verdikleri destek, "düşman aktörlerin caydırılması ve masum insanların korunması" konularında koordinasyon için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile çevrimiçi bağlantı kurarak görüştüklerini kaydetmişti.

ABD'DEN İSRAİL'E ASKERİ YARDIM

ABD, İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme kararı almış, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ile ona eşlik edecek kruvazör ve saldırı gemilerinin Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirildiğini duyurmuştu.

ABD Hava Kuvvetlerinin bölgedeki F-35, F-15, F-16 ve A-10 savaş uçağı filolarının artırılması yönünde de adımlar atıldığı bilgisi paylaşılarak, "ABD, gerekirse bu caydırıcılık duruşunu daha da güçlendirmek için küresel olarak güçlerini hazır bulunduruyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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Pentagon, İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ile mühimmatların da dahil olduğunu belirtmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirtmişti.

Kirby, İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade ederek, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız." ifadesini kullanmıştı.

İyon Denizi'nde İtalya ile geçen hafta deniz tatbikatları yürüten USS Gerald R. Ford taarruz grubu, ABD’nin en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi olarak biliniyor.

BİDEN'DEN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA UYARI

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmada çıkar sağlamayı düşünenleri uyaran Biden, "Bir kez daha söyleyeyim, hangi ülke olursa olsun, hangi kuruluş olursa olsun, bu durumdan yararlanmayı düşünen herkese tek bir sözüm var: Yapmayın. Kalbimiz kırık olabilir ama kararlılığımız belli" dedi.

ABD'DEN EK YARDIM

Demir Kubbe hava savunma sistemi mühimmatları da dahil olmak üzere İsrail’e yönelik ek askeri yardım yapılacağını açıklayan Biden, "İsrail'in şehirlerini ve vatandaşlarını savunmak için bu kritik varlıklardan mahrum kalmamasını sağlayacağız" dedi.

İsrail’deki durumun siyaset üstü olduğunu ifade eden Biden, "Bu, dünyamızın güvenliğiyle, ABD’nin güvenliğiyle ilgili" dedi.