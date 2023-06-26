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Wagner paralı asker grubunun Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Genelkurmay Başkanı ile yaşadığı gerginliğin ardından Putin yönetimine isyan ederek Moskova'ya yürümesi, ardından geri çekildiğini açıklaması; ABD'de yankı bulmaya devam ediyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, ABD'nin ayaklanmaya dahil olmadığını belirtti.

Rus paralı askerlerinin Kremlin'e karşı bir günlük ayaklanmasının Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçası olduğunu söyleyen Başkan Biden, "ABD ve müttefikleri olarak buna karışmadığımızı, bununla hiçbir ilgimizin olmadığını açıkça belirttik" dedi.

Başkan Biden, ABD'nin 'Rusya'da ne olursa olsun' Ukrayna'ya yardım etmeye devam edeceğini ifade etti.

Fotoğraf: AP

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