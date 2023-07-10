ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesinde dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO üyeliği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Biden, "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı da yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum." dedi. Biden ayrıca Ukrayna'nın NATO üyeliğine henüz hazır olmadığını kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi CNN'den Fareed Zakaria'nın sorularını yanıtladı.
Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine henüz hazır olmadığını söyledi.
Ukrayna'nın NATO üyeliği tartışmaları için erken olduğunu söyleyen Biden, "Kiev'in ittifaka katılması için savaşın sona ermesi gerek. Ukrayna'nın şu anda bir savaşın ortasındayken NATO'ya dahil edilmesi konusunda bir fikir birliği olduğunu düşünmüyorum. Bunu yaparsanız İttifak üyelerinin de savaşa girmiş olacağını bilirsiniz, biz (NATO) Rusya ile savaşta değiliz" dedi.
Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için rasyonel bir yol bulunması gerektiğini söyleyen Biden, ittifakın "açık kapı politikası" olduğunu kaydetti.
BIDEN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Zirvede ele alınacak konuların başında İsveç'in NATO'ya üyeliği yer alıyor. Bu konuya ilişkin konuşan Biden, İsveç'in sonunda NATO'ya kabul edileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.
Türkiye'nin ve Yunanistan'ın F-16 modernizasyonu talebine işaret eden Biden, "Türkiye, F-16'ların modernizasyonunu istiyor. Ayrıca Yunanistan Başbakanı (Kiryakos Miçotakis) da yardım istiyor. Ben, açıkçası Türkiye ve Yunanistan'ı askeri kapasite açısından güçlendirdiğimiz ve İsveç'i NATO'ya kabul ettiğimiz bir konsorsiyum oluşturmaya çalışıyorum. Ancak bu süreç henüz bitmedi." dedi.
ERDOĞAN İLE BIDEN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile dün telefonda görüşmüştü.
Görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.
Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.