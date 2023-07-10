ABD Başkanı Joe Biden'dan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi CNN'den Fareed Zakaria'nın sorularını yanıtladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dış politika gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine henüz hazır olmadığını söyledi.

Ukrayna'nın NATO üyeliği tartışmaları için erken olduğunu söyleyen Biden, "Kiev'in ittifaka katılması için savaşın sona ermesi gerek. Ukrayna'nın şu anda bir savaşın ortasındayken NATO'ya dahil edilmesi konusunda bir fikir birliği olduğunu düşünmüyorum. Bunu yaparsanız İttifak üyelerinin de savaşa girmiş olacağını bilirsiniz, biz (NATO) Rusya ile savaşta değiliz" dedi.

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Ukrayna'nın NATO'ya üye olabilmesi için rasyonel bir yol bulunması gerektiğini söyleyen Biden, ittifakın "açık kapı politikası" olduğunu kaydetti.