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        Haberler Dünya Biden: Bu savaşın sona erme zamanı geldi | Dış Haberler

        Biden: Bu savaşın sona erme zamanı geldi

        ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi." değerlendirmesini yaparak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 00:41 Güncelleme: 18.10.2024 - 00:41
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        Biden: Bu savaşın sona erme zamanı geldi
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        ABD Başkanı Biden, Almanya ziyareti için gittiği başkent Berlin'de uçaktan inişinde, basın mensuplarına Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

        Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak tebrik ettiğini ve artık ileriye bakma zamanının geldiğini kaydetti.

        "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey." diyen Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurguladı.

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın birkaç gün sonra İsrail'e giderek son durumu muhataplarıyla ele alacağını açıklayan Biden, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istedikleri mesajını verdi.

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