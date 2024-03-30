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        Haberler Gündem Biçerdöverle çarpışan tankerin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Biçerdöverle çarpışan tankerin sürücüsü öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde biçerdöver ile çarpışan akaryakıt yüklü tankerin 30 yaşındaki sürücüsü Mehmet Yıldız, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 00:28 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:28
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        Biçerdöverle çarpışan tankerin sürücüsü öldü
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        Kaza, dün akşam saatlerinde eski Bismil-Silvan-Diyarbakır karayolunda meydana geldi.

        Mehmet Yıldız idaresindeki akaryakıt yüklü tanker ile seyir halindeki biçerdöver çarpıştı. Kazada tanker sürücüsü ile yanındaki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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        Kazada ağır yaralanan tankerin sürücü Mehmet Yıldız, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yıldız’ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

        Biçerdöverin sürücüsü de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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