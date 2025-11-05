Bıçakla saldırıp kendini ihbar etti | Son dakika haberleri

Bıçakla saldırıp kendini ihbar etti | Son dakika haberleri

DHA'nın haberine göre; olay, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddaya göre eski eşi Mihraç E.’nin çalıştığı markete gelen şüpheli bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında şüpheli, üzerindeki bıçakla Mihraç E.’ye saldırdı.

Mihraç E., göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli eski eş olay yerinden kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı kadın, Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

REKLAM advertisement1

Olayın ardından Osmangazi ilçesi Emek Metro istasyonuna gelen şüpheli ise burada polisi arayıp, eşini bıçakladığını ve teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine şüpheli, yanına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.