Vahşeti kesin!

Evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrılan 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in ölümü ile bir kez daha kalbimize bıçak saplandı. Ceren'in katilinin elinde de bıçak vardı, yakın zamandaki cinayetlerin çoğunda olduğu gibi... Söylenecek sözleri #VahşetiKesin 'hashtag'iyle sosyal medyada paylaşıyoruz...

HABERTURK.COM

Ceren Özdemir, 20 yaşında bir üniversite öğrencisi balerindi, Ordu'da evinin önünde katledildi. Katilinin cinayet aleti son zamanlarda sıkça karşılaştığımız gibi bıçak oldu. Ağustos ayında 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut... Ekim ayında iş yeri önündeki kavgayı ayırmak isteyen Habertürk gazetesinden grafiker arkadaşımız Barış Bektaş...

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI - 1

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI - 2

Yakın zamandaki bu cinayetlerin ardından "Bıçak Kemiğe Dayandı" başlığıyla ayrıntılarını verdiğimiz rakamlar acil önlem alınması gereken bir tabloyu önümüze koyuyordu. Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son bir ayda çıkan haberleri taradığımızda da durumun pek değişmediğini çoğu ölümle biten her gün en az bir bıçaklı vakanın yaşanmasından anlıyoruz.

3 Aralık

'32 BIÇAK' MAHKEMEDE

Irak uyruklu eski polis Haydar Fadıl Haşim (36) uzaklaştırma kararına rağmen 7 Şubat'ta 4 çocuğunun annesi Saja Jamel Mansur'un (29) evine gitti. Aldatma iddiasıyla başlayan tartışma vahşetle bitti. Genç kadın, 32 kez bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülürken cani koca tutuklandı. 3 Aralık günündeki ilk duruşmada sanık, "Aklım yerinde değildi" dedi.

Sokak ortasında bıçaklanan Ceylan O.

2 Aralık

BIÇAKLAYIP KAÇTI



İzmir’in Gaziemir ilçesinde 26 yaşındaki Ceylan O. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Cani koca, kanlar içindeki kadını bırakıp kaçtı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yunus O. Çıkaraldığı mahkemece tutuklandı.



1 Aralık

BIÇAK VE SATIRLA



Bıçağın nasıl tehlikeli bir silaha bir dönüşebileceğinin örneği Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşandı. Şizofren olduğu iddia edilen 38 yaşındaki H.K., tartıştığı 55 yaşındaki kocası İ.K.’ye bıçak ve satırla saldırdı. Durumu jandarmaya bildiren kadın gözaltına alındı.

Eski eşi tarafından 18 Ağustos'ta vahşice katledilen Emine Bulut.

30 Kasım

ESKİ KOCA, HASTA YAKINI

Bilecik ve İstanbul’da yaşanan iki ayrı olay, birkaç açıdan toplumun kanayan yaralarına örnek teşkil etti. Bıçak kullanımı, kadına şiddet, hasta yakınlarının şiddeti… Bilecik’in Bozüyük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı. İstanbul’da Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde ise acil servise girmek isteyen hasta yakınları güvenlik görevlileri ile tartıştı. Hasta yakınlarından biri tartışma sırasında bıçakla saldırdığı güvenlik görevlisini yaraladı.

29 Kasım

HASTANE ÖNÜNE BIRAKILDI



Şanlıurfa’da 26 yaşındaki Yakup Bendaş, aralarında husumet olduğu belirtilen kişilerle tartıştı. Bendaş’ı bıçakladıktan sonra hastane önüne getirip bırakan şüpheliler kaçtı. Bendaş, hastanede yaşamını yitirirken yakalanan 21, 30 ve 32 yaşlarındaki 3 şüpheli kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı.

28 Kasım

AMBULANSTA İSİM VERDİ

Adana’da 32 yaşındaki Burcu T. Sokakta yürürken boğazından bıçaklandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans geldi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan genç kadın kendisini bıçaklayan kişinin eşi Sezer T. (36) olduğunu söyledi.

27 Kasım

YARDIM ÇIĞLIĞI

Erzurum'da Murat Y. Canısı T.'ye çalıştığı markette dehşeti yaşattı... Geçen yıl 13 Ekim'de yaşanan korkunç olayda, saldırgan genç kızı 'Öleceksin' diyerek defalarca bıçakladı. 20 yıla kadar hapsi istenen sanığın genç kızı bıçaklama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Dehşeti yaşayan genç kız, 28 Kasım’daki duruşma öncesi sanığın serbest kalma ihtimali üzerine 5 sayfalık not yazarak sosyal medyadan yardım ve destek çağrısı yaptı. Canısı T. yayımladığı yazıda sanık ailesinin kendi ailesini arayarak, "Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez parası neyse verelim" şeklinde teklifte bulunduklarını iddia etti.

26 Kasım

‘SELAM’ CİNAYETİ

Adana'da restoran önünde çıkan tartışmada Hamit Tezcan (29),başından ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Bir kişi de karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Cinayet Büro ekipleri, Tezcan'ı öldüren Abdülkadir Ay'ı (22) kısa sürede yakaladı. Ay ‘pes’ dedirten ifadesinde, cep telefonuyla oynayan Tezcan'ı selamını almadığı için öldürdüğünü söyledi.

25 Ekim'de kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak katledilen arkadaşımız Barış Bektaş.

25 Kasım

KATİL 16 YAŞINDA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ablasının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen 22 yaşındaki Fesih Karasungur’u bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki U.D. tutuklandı.

24 Kasım

DAMADI BIÇAKLADILAR



Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 kişi, düğünden dönen konvoyda gelin arabasını durdurdu. Para istedikleri belirtilen şüphelilerle ile damat arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri damadı bıçakla yaraladı. Mutlu gününde dehşeti yaşayan damat tedavisinin ardından taburcu edildi, şüpheliler yakalandı.

23 Kasım

CİNSEL ORGANI KESTİ



Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde T.E. (52),henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi H.E.'nin (45) cinsel organını mutfaktan aldığı bıçak ile kesti. H.E. hastanede tedaviye alınırken, T.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Kasım

ZANLI DAMAT



Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki motosiklet kazası sonrası öldüğü sanılan 54 yaşındaki Metin Orcan’ın göğsündeki bıçak yarası hastane morgunda anlaşıldı. Olayla ilgili yakalanan cinayet zanlısının Orcan’ın damadı Onur S. (23) olduğu ortaya çıktı.

21 Kasım

RESTORANDA DEHŞET



Niğde'de çalıştığı restoranda tartıştığı iş arkadaşı Mestan Tekin'i (26) bıçakla öldüren, Emine K. (23),Adem Y. (41),Haluk Ç. (51) ve Yücel M'yi (31) yaralayan M.Ş (38) tutuklandı.

20 Kasım

FİRAR EDİP ÖLDÜRDÜ



Hatay'da açık cezaevinden firar eden Ahmet K. (47),merkez Antakya ilçesi Kışlasaray Mahallesi Ay Sokak'ta oturan eşi Sibel K'nin (41) yanına gitti. Çift arasında çıkan tartışmada Ahmet K. eşine bıçakla saldırdı. Bunun üzerine kadının kaçarak yardım istediği komşusu H.D. çifti sakinleştirmeye çalıştı. H.D'yi elinden yaralayan Ahmet K, daha sonra eşini 3 yerinden bıçakladı. Komşusu H.D. ile birlikte ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sibel K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cani koca tutuklandı.

Güleda Cankel

19 Kasım

GÜLEDA AĞLATTI



Kadın cinayetleriyle ilgili sembolleşen isimlerden biri de 19 yaşındaki Güleda Cankel oldu. 19 yaşındaki katil Zafer Pehlivan, eski sevgilisi Güleda ile görüşmek için 18 Kasım akşamı Güleda’nın Isparta’da kaldığı aparta gitti. Ve 17 saat süren şiddet başladı. Güleda kaçmaya çalıştığında sokak ortasında dövülerek tekrar eve getirildi. Olay yerine polis de geldi ancak Güleda şikayetçi olmayınca serbest kalan Zafer Pehlivan tekrar Güleda’nın evine gitti. Önce boğmaya çalıştı, sonra kalbinden bıçakladı… Cinayetin ardından, sosyal medyada “Bitti. 18.11.2019. Saat 13.47” yazan Zafer Pehlivan tutuklandı.

Kavgayı ayırmak isterken can veren Vahit Ayrım.

18 Kasım

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI



Eskişehir'de, şehirler arası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Ö'nün, kavga ettiği iki gence doğru savurduğu öne sürülen bıçak, tarafları ayırmaya çalışan başka bir otobüs firmasının görevlisi Vahit Ayrım'ın (64) göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Ayrım, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

17 Kasım

HASTANEYE GİDERKEN KAZA



Denizli'nin Gökpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Berkan B. (38),Ufuk S. (29) ve F.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. F.A. yanındaki bıçakla Berkan B. ve Ufuk S'yi yaralayıp kaçtı. Ufuk S'yi de yanına alarak hastaneye gitmeye çalışan Berkan B'nin kullandığı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bağbaşı mevkisinde Latif G. (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

16 Kasım

İZİNSİZ VALE



Beşiktaş'ta araç parkı ücreti yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmada sürücü Mücahit Bera Ç.'nin bıçakla yaralanmasıyla ilgili çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.B. ve O.G.'yi gözaltına aldı. Emniyette sorgu işlemleri devam eden şüphelilerden M.B.'nin, Mücahit Bera Ç.'yi bıçaklayan saldırgan olduğu tespit edildi.İki şüphelinin de işgaliye izni olmadan vale hizmeti verdikleri anlaşıldı.

15 Kasım

İKİ AİLE ARASINDA KAVGA

Gaziantep’te Şehitkamil ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Yunus Emre Görgün, Hacı Güngür ve ismi öğrenilemeyen bir kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Görgün ve Hacı Güngür kurtarılamadı. Jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

14 Kasım

17 YAŞINDAKİ KUZEN

Bursa'nın Karacabey ilçesinde akrabalarıyla aralarında çıkan kavga sırasında bıçaklanan kişi, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. 31 yaşındaki Dağıstan Ç.'nin 17 yaşındaki kuzeni S.Ç. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

13 Kasım

9 YIL SONRA

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan'ın (34),o dönem birlikte oldukları belirtilen teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra bindirildiği ekip otosunda suçunu itiraf eden Ramazan Ç., Zehra Özkan'ı öldürdükten sonra cesedine sarılıp, ağladığını, ardından da ormanlık alana attığını anlattı.

12 Kasım

KAYINPEDER DEHŞETİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Turgay G. ve arkadaşı, tartıştığı eşinin çağırdığı kayınpederi Nurettin Y. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan damat ve arkadaşı hastaneye kaldırılırken, kayınpeder gözaltına alındı.

11 Kasım

ARAZİDE BULUNDU

İstanbul Esenyurt'ta boş arazide bir erkeğe ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkan cesedin İsmail Kurunç'a (38) ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemede cesedin göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit edildi.

Ağabey Nesimi Kurunç'un, polise dün 21.00 sıralarında kardeşiyle birlikte olduklarını, 22.00'de kardeşinin eve gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldığını, gece eve gelmediğini eşinden öğrendiğini söylediği öğrenildi.

Evli olan İsmail Kurunç'un boyacılık yaptığı belirtildi.

10 Kasım

EV SAHİBİ-KİRACI TARTIŞMASI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kiracılarıyla tartışan Y.Ç. ve eşi G.Ç. bıçaklanarak yaralanırken, 12 yaşındaki çocukları S.Ç. ise darbedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

9 Kasım

UYUŞTURUCU ANLAŞMAZLIĞI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Umut Y. (21) uyuşturucu satışındaki anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı Eray K.'yı (55) göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaçan Umut. Y.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ceren Özdemir'in son görüntüleri.

8 Kasım

BABASINI UYKUDA ÖLDÜRDÜ

Diyarbakır’da 21 yaşındaki S.B. 49 yaşındaki babası M.F.B'nin gece uyurken boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözü dönmüş evlat, cesedin başında sabaha kadar bekledikten sonra karakola gidip, "Ben babamı bıçakla keserek öldürdüm" diyerek teslim oldu.

7 Kasım

ANNESİNİ BIÇAKLADI

Konya’nın Kulu ilçesinde 16 yaşındaki genç, tartıştığı annesini sırtından bıçakladı. Olay Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde anne G.K. (43) ile oğlu R.K. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında 16 yaşındaki genç, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla annesini sırtından bıçakladı. Anne tedavi altına alınırken oğlu gözaltına alındı.

6 Kasım

YENİDEN YARGILANDI

Kayseri'de annesi Gülfidan Gül'ü (72) 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu raporunun yetersiz olduğu gerekçesiyle bozulan Harun Gül (41),yeniden hakim karşısına çıktı. Yeni raporda da cezai ehliyeti tam çıkan Gül'e, yine aynı ceza verildi.

5 Kasım

ESKİ EŞ SALDIRDI

Uşak'ta erkek arkadaşı N.H. (56) ile görüşen Aysun Yeşil (55),eski eşi Y.K'nin (60) bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda N.H. (56) yaralanırken, Aysun Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil'in cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.H. ise aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Olayın ardından kaçan Y.K, suç aleti bıçakla yakalandı.

4 Kasım

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE

Avcılar´da oturan Ercan A., tartıştığı dini nikahlı eşi Seda Kurt´u (40),biri 2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Seda Kurt'un annesi Bedia Akar, kızının daha önce kadın sığınma evinde güvenlik görevlisi olduğunu belirterek, "Kızım, görev yaptığı dönemde kadına şiddeti önlemek isterken bir kişi tarafından bacağından bıçaklanmış, bacağına 7 dikiş atılmıştı. Şimdi şiddet kurbanı oldu" dedi.

BIÇAK TAŞIMANIN CEZASI NE?

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da bıçak taşımanın cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası olarak görülüyor.