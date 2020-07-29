"Bıçakçı" ailesi 1,5 asırdır soyadlarını aldıkları bıçakçılık mesleğini sürdürüyor

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda 25 metrekarelik dükkanda yaklaşık 1,5 asırdır bıçakçılık yapan ailenin mesleğine olan saygı ve bağlılığı, diğer esnafa da örnek oluyor.Bıçakçı ailesinin son ustası Murat Bıçakçı (46),dedelerinden miras kalan mesleği gelecek kuşaklara aktarmak için 19 yaşındaki oğlunu da çırak olarak yetiştiriyor.Baba oğul, müşterilerin getirdiği bıçakları bilemek için yoğun mesai harcıyor.İş yeri sahibi Murat Bıçakçı, AA muhabirine, Bedesten Çarşısı'nda ilk iş yerlerinin 1879'da büyük dedesi tarafından açıldığını söyledi.Bıçakçı, yaklaşık bir buçuk asırdır bıçakçılığın ailesi için kazanç kapısı olduğunu ifade ederek, "Bu meslek bize dedelerimizden kaldı. Biz de dedelerimizden kalan bu mesleği sürdürüyoruz. Bıçakçı ailesi olarak bu meslekte 150 seneye yaklaşıyoruz. Oğlumla beraber ailecek işimize devam ediyoruz. Oğlum da öğreniyor, o da bu mesleği sürdürecek Allah'ın izniyle. Kendisi çok hevesli. Elinden geliyor, yapabiliyor da." dedi.Hiçbir zaman başka meslek yapmayı düşünmediğini ve işini severek yaptığını ifade eden Bıçakçı, "İşimizi uzun yıllar sürdürmeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla da işlerimizde yoğunluk arttı. Salgın nedeniyle sakin olur, diye düşünürken daha da fazla işimiz oluyor. Baba oğul çalışarak işleri hallediyoruz. Gayet güzel gidiyor işlerimiz." diye konuştu.Murat Bıçakçı'nın oğlu Alaattin Bıçakçı ise ata mesleğini sürdüreceğini dile getirdi.Mesleği dedesinden görerek sevdiğini aktaran Bıçakçı, "Ailem yaklaşık 140 yıldır bu mesleğin içinde. Dedelerim, babam hep bu mesleğin içindeydi. Ben de onlardan öğrendim bu mesleği. Ben de sürdürmeye devam ediyorum. İşimi seviyorum. Dede mesleği olduğu için de daha severek yapıyorum." ifadelerini kullandı.Kurban bayramının yaklaşmasıyla yoğun mesai harcadıklarını belirten Alaattin Bıçakçı, "Diğer yıllara göre bu yıl işlerimiz daha da yoğun. İşimiz biraz zor. Dikkat etmek gerekiyor. Çünkü elini kesme ihtimalin var. Her işte olduğu gibi bu işin de zorlukları oluyor. Kurban olduğu için günde 500 bıçak bilediğimiz oluyor. Gününe göre sayı değişebiliyor." şeklinde konuştu.
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