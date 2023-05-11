Bıçak yarası olan kadın cansız bedeni bulundu

Muğla'da, hastane önünde hareketsiz bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi önünde yerde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunda bıçak yarası olan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi ve kimlik belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.