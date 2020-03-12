Bıçak arası pide nasıl yapılır? Konya’daki lezzeti ayağınıza getirdik efendim. 1 saat içinde azıcık emek, azıcık malzemeyle buram buram kokan bıçak arası pideniz hazır. Denemeyen çok pişman bence bir kez deneyin.

Bıçak Arası Pide Malzemeler:

Hamuru için;

Üzeri için;

Bıçak Arası Pide Yapılışı: