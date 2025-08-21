Biberin cinsiyeti olur mu? Sosyal medyada yaygınlaşan biberin lob sayısı hakkındaki iddialar gerçek mi?

Dolmalık biber alırken alt kısmındaki çıkıntı sayısına bakıp tatlılığını tahmin etmeye çalışanlar büyük bir yanılgıya düşüyor. Sosyal medyada yayılan bu renkli söylenti, kulağa ilginç gelse de gerçeği yansıtmıyor. Tatlı bir biber yemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken asıl unsur, biberin rengi ve olgunluk derecesi...

REKLAM advertisement1

SOSYAL MEDYA EFSANELERİ VE BİBER GERÇEĞİ

Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan bir iddia, dolmalık biberlerin alt kısmındaki çıkıntıların onların tadını belirlediğini öne sürüyor. Fenomenler, üç çıkıntılı biberlerin “erkek”, dört çıkıntılı olanların ise “dişi” olduğunu ve tatlılık derecelerinin bu ayrımla ilişkili bulunduğunu iddia ediyor. Ancak bilim, bu renkli söylentinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor.

REKLAM

BİBERLERİN “CİNSİYETİ” YOK

Biberler biyolojik olarak ne erkek ne de dişi olarak sınıflandırılabilir. Aslında her dolmalık biber, çiçeklerin döllenmiş yumurtalığıdır. Bu çiçeklerin çoğunda hem erkek hem dişi organ birlikte bulunur. Dolayısıyla biberlere “erkek” ya da “dişi” demek, yalnızca kültürel bir etiketleme yöntemidir.

LOB SAYISI GENETİĞE BAĞLI Bir biberin tabanındaki çıkıntı sayısı, yani lobe sayısı, esas olarak onun genetik çeşitliliğiyle ilgilidir. Biberler üç, dört hatta altı loba kadar sahip olabilir. Ancak yapılan incelemeler, lob sayısının biberin tadını veya şeker miktarını etkilemediğini gösteriyor. TATLIĞIN SIRRI OLGUNLUKTA Biberin tatlılığını belirleyen temel unsur, olgunluk derecesidir. Yeşilken daha az şeker içerir ve acı bileşikler yoğun hissedilir. Kırmızıya dönüştükçe şeker miktarı neredeyse iki katına çıkar, acılığı maskeleyen alkaloidlerin etkisi azalır. Yani tatlı bir biber yemek isteyenlerin loblara değil, rengin olgunlaşmasına bakması gerekir. LOB SAYISI TADI ETKİLER Mİ? İronik bir şekilde, lob sayısı arttıkça biberin içinde yer alan ve acı tat veren beyaz zar da artar. Bu da tadı daha az tatlı kılabilir. Yani fenomenlerin “dört çıkıntılı biber daha tatlıdır” söylemi, bilimsel olarak tersine işliyor. Kaynak: New Scientist