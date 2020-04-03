Bezelye yemeği nasıl yapılır? İçerisindeki sebzelerden ötürü tam bir vitamin kaynağı olan bezelye yemeği az yağlı ve tuzlu yapıldığında diyet yapanların listelerinde ilk sırayı alabilir. İçerisinde etle yapıldığında ise protein kaynağı olan bezelye yemeğini hep beraber evimize misafir etmeye ne dersiniz?

Bezelye Yemeği Malzemeler:

• 2 büyük boy patates

• 1 büyük boy havuç

• 1 kilo ayıklanmış bezelye

• 2 küçük boy soğan

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 2,5 çay kaşığı tuz

• 2 tatlı kaşığı pul biber

• 2,5 su bardağı sıcak su

• Az sıvı yağ

Bezelye Yemeği Yapılışı:

• Soğanları yemeklik doğrayıp yağ içinde kavurun.

• Havuç ve patatesleri küp formunda doğrayın.

• Soğanları kavurunca salçasını ekleyip biraz daha kavurun.

• Bezelye, havuç ve patatesleri ekleyin.

• Pul biber ve tuzu atıp biraz daha karıştırın.

• Sıcak suyu ekleyip kısık ateş üzerinde 40 dakika yemeğinizi pişirin.

• Yanında pirinç pilavı, bulgur pilavı veya makarna yapabilirsiniz.

Bezelyenin Faydaları:

• Sindirim sisteminizi düzenler.

• Kolesterolü kontrol eder.

• İçeriğindeki yüksek liflerden ötürü kan şekerinizi dengeler.

• Uzun süre tok tutar.

• Mide kanserini önler.

• Beyin sağlığına faydalıdır. Uzun süre radyasyon maruz kalan kişiler için tüketilmesi önerilir.