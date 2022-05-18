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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beyza Şekerci, önceki gün oğlu Can ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"YAZI ÇALIŞARAK GEÇİREBİLİRİM"

Mağazaları gezen Şekerci, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yeni bir projeyle görüştüğünü söyleyen oyuncu, "Yazı çalışarak geçirebilirim." şeklinde konuştu.

"ÇOK EĞLENDİK"

Eşi Engin Hepileri’nin tiyatro oyununun devam ettiğini dile getiren Beyza Şekerci'ye, yakın arkadaşları Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in Londra’daki evinde kendilerini misafir ettikleri hatırlatıldı. Şekerci, konuyla alakalı, "Çok güzel geçti, onlar da şimdi burada. Çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

"ZOR OLACAK"

Eşiyle İzmir’deki evlerine gideceklerini belirten ünlü oyuncu, "İkimiz de çalışacağız. Zor olacak ama Can da büyüdü artık." şeklinde konuştu.