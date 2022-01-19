"Güzellikleri görüntüleyebilmek için Beyşehir'e böyle zamanlarda İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere il dışından da çok sayıda fotoğraf tutkunu geliyor. Buzlarla birlikte oluşan simetri ve kırıklar, üzerine bir de kar yağdığında, ortaya çok değişik fotoğraflar çıkarıyor.