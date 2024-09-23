Beyrut seferleri iptal edildi
İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Pegasus Havayolları ve Türk Havayolları, Beyrut'a yapacağı seferleri iptal etti. Öte yandan Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu.
Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı.
Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus ve THY, bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı.
Çarşamba günü yapılması planlanan THY'nin "TK828" sefer sayılı İstanbul Havalimanı-Beyrut seferi ile Pegasus Hava Yollarının "PC756" sefer sayılı Sabiha Gökçen-Beyrut seferi iptal edildi.
Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.
BİR İPTAL DE MISIR'DAN
Mısır'da yayın yapan Al Qahera News, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar sebebiyle Mısır Havayolları'nın (EgyptAir), bugün (24 Eylül) itibarıyla Beyrut uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
ÜRDÜN DE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI
Ürdün, bölgede artan bölgesel gerginlikler nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçuşların "bir sonraki duyuruya kadar" askıya alındığını duyurdu.
Ürdün Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Ürdün hava yollarının Beyrut'taki operasyonlarının bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, bu kararın "bölgede artan bölgesel gerilimlerin gölgesinde sivil havacılığın güvenlik ve emniyetinin korunması amacıyla" alındığı ifade edildi.
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