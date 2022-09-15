Beyran çorbası tarifi!

Gaziantep yöresine ait olan beyran çorbası, kış aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Şifa deposu olarak adlandırılan beyran, çorbadan ziyade ana yemek olarak tercih ediliyor. İçerisinde bulunan sarımsak ve acı biber sayesinde dinç olmanızda fayda sağlıyor. İşte evde beyran tarifi...

BEYRAN MALZEMELERİ NELER?

Beyran çorbası yapmak için gereken malzemeler şu şekildedir;