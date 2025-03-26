Beypazarı'nda tarihi okul için tarım müzesi talebi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Cumhuriyetin ilanından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1928 yılında yaptırılan okulun tarım müzesine dönüştürülmesi talep edildi.

İlçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Muhtarı Ergün Tuncel, yaptığı açıklamada, kendisinin de mezunu olduğu okulun çok sayıda aydın insan yetiştirdiğini söyledi.

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Okulun atıl durumda bulunduğunu ifade eden Tuncel, mahalle sakinlerinin gelirinin tarıma dayalı olduğunu, bundan dolayı okulun tarım müzesine dönüştürülmesini istediklerini kaydetti.

Mahalledeki öğrencilerin taşımalı sistem kapsamında eğitim gördüğünü anlatan Tuncel, "Muhteşem bir bina olan yapının restore edilerek, tarım müzesine dönüştürülmesini talep ediyoruz" dedi.