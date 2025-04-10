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        Haberler Gündem Ankara Beypazarı'nda maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı | Son dakika haberleri

        Beypazarı'nda maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 13 işçi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, yeraltında gaz nedeniyle patlama meydana geldiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 07:52 Güncelleme: 10.04.2025 - 07:52
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        Maden ocağında göçük: 13 işçi yaralı
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        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1'i ağır 13 işçi yaralandı.

        Hırkatepe Mahallesi'ndeki kömür madeninde sabaha karşı üretim makinelerinin olduğu bölümde göçük meydana geldi.

        Bu sırada makinelerin yakınında çalışan işçilerden 13'ü basınç etkisiyle yaralandı.

        Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan işçilerden 2'si Ankara'ya sevk edildi.

        Ankara Valisi Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen kazada 1'i ağır 13 işçinin yaralandığını bildirdi.

        Şahin, olay sırasında maden ocağında 29 işçinin bulunduğunu, bunlardan 13'ünün yaralandığını ifade ederek, "Yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi, 11'i Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı." dedi.

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