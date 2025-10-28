Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyonce'nin 13 yaşındaki kızı Blue Ivy gecenin yıldızı oldu - magazin haberleri

        Beyonce'nin 13 yaşındaki kızı Blue Ivy gecenin yıldızı oldu

        Beyonce ve Jay-Z çiftinin üç çocuğundan en büyüğü olan Blue Ivy, büyükannesiyle katıldığı etkinlikte, annesi Beyonce'ye benzerliğiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gecenin 13 yaşındaki yıldızı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyonce ve Jay-Z çiftinin kızı Blue Ivy Carter, artık ünlü anne-babası gibi etkinliklerde boy gösteriyor. 13 yaşındaki Blue Ivy, kanser araştırmalarını desteklemek için düzenlenen Angel Ball 2025'in onur konuklarından biri olan büyükannesi Tina Knowles'a destek vermek için New York'taki etkinlikteydi.

        Küçük yaşına rağmen Grammy ödüllü bir sanatçı olan Blue Ivy, etkinliğe pembe bir elbiseyle katıldı.

        Etkinliğe; lösemi, lenfoma ve ilgili kanser türlerinden mustarip hastalar için daha etkili tedavilerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla kurulan Gabrielle’s Angel Kanser Araştırma Vakfı ev sahipliği yaptı.

        REKLAM

        Blue Ivy, seçtiği kıyafet, saç ve makyajıyla annesi Beyonce'ye benzetildi.

        Beyonce, annesi Tina Knowles, kızları Blue Ivy ve Rumi
        Beyonce, annesi Tina Knowles, kızları Blue Ivy ve Rumi

        Bu yılın başlarında Blue Ivy, annesinin Cowboy Carter Turnesi sırasında her gece sahne çıktı.

        2021'de annesi Beyonce ile birlikte 'Brown Skin Girl' şarkısıyla 'En İyi Klip' ödülünü kazandığında, bireysel olarak Grammy alan en genç kişi oldu.

        44 yaşındaki Beyonce ile 55 yaşındaki Jay-Z çiftinin 13 yaşında Blue Ivy ile 8 yaşında Rumi ve Sir adında ikizleri var
        44 yaşındaki Beyonce ile 55 yaşındaki Jay-Z çiftinin 13 yaşında Blue Ivy ile 8 yaşında Rumi ve Sir adında ikizleri var
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beyonce
        #blue ivy
        #kırmızı halı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Habertürk Anasayfa