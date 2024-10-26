Beyonce, Kamala Harris'in mitingine katıldı

TAYLOR SWIFT DE DESTEĞİNİ AÇIKLADI



Pop yıldızı Taylor Swift, eylül ayında sosyal medyada yaptığı bir açıklamayla Kamala Harris'e desteğini açıkça göstermişti. 5 Kasım'daki seçimde Kamala Harris'e oy vereceğini söyleyen Swift, Demokrat aday için "istikrarlı ve yetenekli bir lider" demişti.



Ünlü şarkıcı ayrıca; "Kaosla değil de sükunet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.