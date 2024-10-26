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        Haberler Dünyadan Beyonce, Kamala Harris'in mitingine katıldı - Magazin haberleri

        Beyonce, Kamala Harris'in mitingine katıldı

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris için Texas eyaletinin Houston kentinde bulunan Shell Energy Stadyumu'nda seçim mitingi düzenlendi. Mitinge ABD'li şarkıcılar Beyonce ve Kelly Rowland da katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:42
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          ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60'ıncı başkanlık seçimleri için geri sayım sürüyor. Demokratların başkan adayı Kamala Harris için Teksas eyaletinin Houston kentinde seçim mitingi düzenlendi.

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          Kamala Harris’in 'kürtaj hakkı' temalı mitingine 30 bin kişi katıldı. O kişiler arasında dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce da vardı.

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          Ünlü yıldız; "Ben ünlü biri olarak burada değilim. Ben politikacı olarak burada değilim. Ben bir anne olarak buradayım" dedi.

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          Beyonce, Kamala Harris için düzenlenen mitingde sahne aldı.

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          Houston doğumlu Beyonce sahneye alkışlar eşliğinde çıktı. Beyonce'ye Destiny’s Child’ın eski üyesi Kelly Rowland da eşlik etti.

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          TAYLOR SWIFT DE DESTEĞİNİ AÇIKLADI

          Pop yıldızı Taylor Swift, eylül ayında sosyal medyada yaptığı bir açıklamayla Kamala Harris'e desteğini açıkça göstermişti. 5 Kasım'daki seçimde Kamala Harris'e oy vereceğini söyleyen Swift, Demokrat aday için "istikrarlı ve yetenekli bir lider" demişti.

          Ünlü şarkıcı ayrıca; "Kaosla değil de sükunet ile yönetilirsek bu ülkede çok daha fazla şey başarabileceğimize inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

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