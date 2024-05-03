Beyonce Fransız sözlüğüne girdi
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Beyonce, içeriğini her yıl güncelleyen 'Petit Larousse Illustré' adlı ünlü Fransız sözlüğüne eklenen 40 önemli isimden biri oldu
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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin adı, Fransız Larousse sözlüğüne girdi.
The Times'ın haberine göre şarkıcı, içeriğini her yıl güncelleyen ünlü 'Petit Larousse Illustré' adlı sözlüğe eklenen 40 önemli isimden biri oldu.
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Yeni baskıda özel isim olarak yer alan Beyonce, "Amerikalı R&B ve pop şarkıcısı" olarak tanımlanıyor. Sözlükte aynı zamanda sanatçının Louisiana Creole mirası da öne çıkarılıyor. Beyonce'nin annesi tarafından Louisiana Creole kökenli olduğu biliniyor. Louisiana Creole, çoğunlukla ABD'nin Louisiana eyaletinde olmak üzere 10 binden az kişi tarafından konuşulan, Fransızca kökenli bir dil.
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Beyonce, dünyadaki en büyük yıldızlardan biri olmasına rağmen, sözlüğe eklenmesi garanti değildi. Çünkü sözlüğe eklenen isimler, jüri tarafından her yıl dünyada Fransızca konuşanların tanıyabileceği kişilerden seçiliyor.
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Beyonce, bu yıl sözlüğe giren ilk dünya çapında ünlü değil. Oyuncu Cate Blanchett, NBA yıldızı LeBron James ve 'Oppenheimer' yönetmeni Christopher Nolan da sözlükte yer verilen isimler oldu.
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Sözlükler ve ansiklopediler yöenticisi Carine Girac-Marinier, The Times'a konuşarak, yeni basılan sözlüğün "mükemmellik ve Fransız kültürünün desteklenmesi" şeklinde tanımlanan kurucu değerleri yansıtması gerektiğini söyledi.