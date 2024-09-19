Beyoğlu'nda metruk binada yangın
İstanbul Beyoğlu'nda metruk bir binada yangın çıktı. Kısmen çökme yaşanan binadaki yangını söndürme çalışması sürüyor.
Giriş: 19.09.2024 - 10:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:25
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Beyoğlu'nda Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
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Kısmen çökme yaşanan binadaki yangını söndürme çalışması sürüyor.
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