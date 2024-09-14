Beyoğlu'nda İETT otobüsünde yangın

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Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. Fındıklı durağında kalkış saatini bekleyen İETT otobüsünün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, trafik sıkıştı ve çevredekiler büyük panik yaşadı. Şoförün ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sırasında yoldan geçmekte olan bir sulama tankeri de yangına müdahale etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün motor kısmında hasar meydana geldi.