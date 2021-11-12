Nikah günü gelin ile damadı yıkan haber

DHA

İstiklal Mahallesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında yaşandı. Ali Kabuli Caddesi'ndeki evlerinden bugün saat 15.30'da yapılacak nikah için çıkan Eda ve Eren çifti kuaföre gitti. Nikaha 2 saat kala Eren Eren'i komşuları arayıp evden dumanlar çıktığını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatı katındaki yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bu sırada gelen Eda ve Eren çifti yaşayacakları kiralık evin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. 1 ay önce Ağrı ve İstanbul'da düğün yapan çiftin pandemi nedeniyle resmi nikah için bugüne sıra bulabildikleri öğrenildi.

"ÇOCUKLARIN BÜGÜN NİKAHI OLACAKTI"

Gelin damadın akrabası olduğunu söyleyen bir kadın, "Burası yengemle dayımın evi. Çocuklarının da nikahı olacaktı, bugün nikaha gideceklerdi. Benim evim de ileride. İtfaiyeleri görünce kalkıp hemen buraya geldim ve alevleri gördüm. Müdahale edenlerden Allah razı olsun. Durumları iyi değil, zaten kirada oturuyorlar. Düğünü de yeni yaptılar, bir sürü masrafları var" dedi.

"YENİ EVLENMİŞLERDİ, EŞYALARI YANMIŞTIR"

Yangını gören bir mahalle sakini, "Allah razı olsun, itfaiye 10 dakikada geldi ve yetiştiler. Yetişememiş olsalar çok büyük bir yangın olabilirdi. Allah hepimizi korudu. İçeride iki kişi vardı, dumanı görünce hemen dışarı kaçtılar. Yeni evlenmişlerdi onlar, bugün nikahları vardı. Onların da eşyaları içeride yanmıştır" diye konuştu.

"DIŞARI BAKINCA AMBULANSLARI VE POLİSLERİ GÖRDÜM"

Yanan binanın sahibi Gönül Yılmaz, "Ben aşağıda, kendi evimdeydim. Dışarı bakınca ambulansları ve polis araçlarının bizim eve baktıklarını gördüm. Burada benim kiracılarım oturuyor. Dönüp baktığımda yandığını gördüm ama neden yandığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"OĞLUMUN BUGÜN NİKAHI VARDI"

Damadın babası Kazım Eren "Beni oğlum, baba evden dumanlar çıkıyor diye aradı hemen geldim. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Oğlumun bugün nikahı vardı" dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.