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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beyoğlu'nda gözaltına alınan kişinin Maltepespor'da oynayan Sadettin K. olduğu ortaya çıktı

        Beyoğlu'nda futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı

        İstanbul Beyoğlu'nda trafik denetimi yapan bir kişi gözaltına alındı. Sadettin K.'nın Maltepespor'da futbolcu olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:23
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        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
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        Beyoğlu'nda trafikte denetim yapar gibi araçları durdurmaya çalışan kişi o anları sosyal medyadan paylaştı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan Sadettin K. gözaltına alındı. Sadettin K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Maltepespor'da futbolcu olduğu ortaya çıktı.

        Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 14 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinde telefonun ışığını yakarak trafikte denetim yapıyormuş gibi davranan kişi o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Polis, trafik güvenliğini tehlikeye sokan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüphelinin Sadettin K. olduğu tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan Saadettin K.'ya "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen Sadettin K. serbest bırakıldı. Denetim anları sosyal medyadan yayınlanan Sadettin K.'nın Maltepespor'da futbolcu olduğu öğrenildi.

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