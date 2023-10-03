Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, coşkuyla devam ediyor

OPERA VE MÜZİKAL MARATONU DEVAM EDİYOR

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda; “La Bayadère” balesi ve Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan “Faust” operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ekim Perşembe saat 20.00’de sahnelenecek. “Rigoletto” operası 6 Ekim Cuma 20.00’de Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından yine AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sergilenecek. Şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev’e eşlik ederek sevilen şarkılardan oluşan “Akdeniz Esintisi”, 7 Ekim Cumartesi saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda seyirci karşısına çıkacak. İzleyicilerini, ihtilal öncesi 1905 Çarlık Rusyası dünyasına götüren “Damdaki Kemancı” müzikali ise 8 Ekim Pazar günü saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yine Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak. Klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak yepyeni bir anlam kazanan iki perdelik “Carmen” balesi ise Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Ekim Pazar 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneye konacak.