'Beynimde çip var' deyip doktoru silahla tehdit etti!

Elazığ'da "Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor. Tespit et, çıkar" diyen Serhan D., MR talebini reddeden Dr. Oktay Kapan'ı silahla tehdit etti.
DHA'nın haberine göre zanlı gözaltına alınıp tutuklanırken, doktor yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Dr. Kapan, "Çipi çıkarmam için tehdit etti ve elini silahına attı. Bana, 'Mermileri beynine boşaltacağım' dedi. Silahı çıkarınca üzerine fırladım, 15 dakika boğuştuk. Her an silah patlayabilirdi. İkimizden biri de ölebilirdi" dedi.
SİLAHIN ÜZERİNE ATLADI
Olay, dün öğle saatlerinde özel bir hastanede meydana geldi. "Beynimde çip var; Amerika beni dinliyor. Tespit et, çıkar" diyen Serhan D., randevu aldığı doktordan MR talebinde bulundu. Dr. Oktay Kapan, Serhan D.'ye benzer şikayetten dolayı daha önce MR çekildiğini ve beyninde bir şey olmadığını söyledi.
Bunun üzerine Serhan D., ruhsatsız tabancasını çıkarıp doktoru tehdit etti. Silahın üzerine atlayarak 15 dakika direnen doktor, dışarıya seslenerek yardım istedi. Kapıdaki hasta ve yakınlarının müdahalesi ile Dr. Kapan, kurtulmayı başardı.
Tehditler savurmaya devam eden Duman, hastaneye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serhan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serhan D.'nin 3 farklı suç kaydının da olduğu belirtildi.
'MERMİLERİ BEYİNİNE BOŞALTACAĞIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ
Üroloji Uzmanı Dr. Oktay Kapan yaşadıklarını anlatırken gözleri doldu. Hastanın kendisine silah çektiğini ve 15 dakika direndiğini belirten Dr. Kapan, "Hayati ve üzücü bir olaydı. Bu şahıs, daha önce de gelmişti. 'Beynimde çip var; çıkarmanı istiyorum' demişti. Biz de kendisine yardımcı olduk. Beyin MR'ında çip ya da benzeri bir şey görmedik. 'Çip nereden çıktı' diye sordum. Takip ve dinleme için taktıklarını söyledi. 'Kim taktı' diye sordum. Dış ülkelerin taktığını söyledi. Daha sonra kendisi, 'Gençken yanlarındaydım, şimdi ayrıldım. Her gün küfrediyorum onlara, bu yüzden çip yerleştirdiler' dedi. Kendisine anlayış gösterdik ve yardımcı olmak istedik. MR'ında da hiçbir şey yoktu, kendisine bunu anlattığımda çok büyük tepkiler gösterdi. Sonra beni sürekli tehdit etmeye başladı, sonra sosyal medyadan tehdit mesajları attı. Dün geldiğinde de çipi çıkarmam için tehdit etti ve elini silahına attı. Bana, 'Mermileri beynine boşaltacağım' dedi. Silahı çıkarınca üzerine fırladım, 15 dakika boğuştuk. Her an silah patlayabilirdi. İkimizden biri de ölebilirdi. Çok zor bir durum, elindeki silahı almayı başardım. Bu durumlar sık sık yaşanıyor. Duyuyorduk ama başa gelince kötü olduğunu daha iyi anlıyorsun. Ölebilirdim" dedi.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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