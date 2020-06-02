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Beymen Club, büyüyen erkek koleksiyonunu daha geniş bir seçkiyle sunmak amacıyla sadece erkek tasarımlarının yer aldığı ilk mağazasını, 1 Haziran Pazartesi günü İstinyePark AVM’de açtığını duyurdu.

Beymen Grup markalarından Beymen Club’ın yeni konsept mağazasında, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde markanın erkek tasarımlarının modaseverlerle buluşturulduğu bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Beymen Club İstinyePark Erkek’ın açılışın ardından, İstinyePark’ta uzun yıllardır hizmet veren Beymen Club mağazası ise markanın sadece kadın koleksiyonlarını sunmaya devam edecek.

Beymen Club’ın hızla büyüyerek grup içindeki payını her yıl arttırmaya devam ettiğini belirten Beymen Grup CEO'su Elif Çapçı, "2019 yılında 10 yeni mağaza açılışı gerçekleştiren Beymen Club, yılı yüzde 43’lük büyüme ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl Beymen cirosu içinde yüzde 13’lük paya ulaşan Beymen Club’ın 2020 yılı içerisinde açılan ikinci mağazası olan Beymen Club İstinyePark Erkek bizim için çok kıymetli. Bu açılış yeni konseptteki ilk mağaza oluşunun yanı sıra pandemi gibi zor bir dönemde bile Beymen Club’ın büyümesini sürdürmesi adına çok özel bir anlam taşıyor" dedi.